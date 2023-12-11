МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Грузооборот морских портов России за январь-ноябрь текущего года вырос на 5,7% по отношению к аналогичному показателю прошлого года и составил 811,9 миллиона тонн, сообщили в Росморречфлоте. "Казтрансойл" в январе — ноябре вдвое увеличил экспорт нефти из порта Актау

"Грузооборот морских портов России за январь-ноябрь 2023 года увеличился на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 811,9 миллиона тонн. Объем перевалки сухих грузов составил 413,0 миллиона тонн (+11,9%), наливных грузов — 398,9 миллиона тонн (-0,1%)", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что грузооборот морских портов Арктического бассейна снизился на 0,4% к январю-ноябрю 2022 года и составил 89,6 миллиона тонн. Из них перевалка сухих грузов выросла на 7% и составила 28,7 миллиона тонн, а наливных грузов снизилась на 3,5%, до 60,9 миллиона тонн.

Перевалка грузов в Балтийском бассейне за 11 месяцев текущего года выросла на 1,4% и составила 228,3 миллиона тонн. Объем перевалки сухих грузов в данном бассейне составил 103,9 миллиона тонн, что на 17,6% больше показателя 2022 года, наливные грузы снизились на 9%, до 124,4 миллиона тонн.

Грузооборот Азово-Черноморского бассейна, несмотря на шторм в конце ноября, увеличился на 12,2% по отношению к 11 месяцам 2022 года и составил 267,5 миллиона тонн. При этом объем перевалки сухих грузов вырос на 19,3%, до 130,3 миллиона тонн, наливных грузов — на 6,2%, до 137,2 миллиона тонн.

Перевалка грузов в портах Каспийского бассейна увеличилась на 33,4%, до 7,2 миллиона тонн, из них перевалка сухих грузов составила 4,6 миллиона тонн (рост в 1,6 раза к январю-ноябрю 2022 года), наливных грузов — 2,6 миллиона тонн (-0,3%).

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна увеличился на 4,7% по отношению к январю-ноябрю 2022 года, до 219,3 миллиона тонн. Объем перевалки сухих грузов составил 145,5 миллиона тонн, что на 2,5% больше показателя прошлого года, наливных грузов — 73,8 миллиона тонн, рост составил на 9,3%.