ВЛАДИВОСТОК, 19 дек — ПРАЙМ. Иномарки с пробегом подешевели в ноябре в Приморье на фоне укрепления рубля, сообщает пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России. Стали известны самые популярные авто с пробегом в России

"Укрепление рубля привело к снижению цен на импортные подержанные автомобили в крае в ноябре по сравнению с октябрем. Кроме того, постепенно снижается влияние августовского запрета на импорт некоторых категорий автомобилей из Японии", — приводится комментарий главного экономиста экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антона Гулевича.

Согласно приведенным данным, снижение стоимости иномарок с пробегом в Приморье привело к тому, что годовой прирост цен на непродовольственные товары в ноябре замедлился до 10,3% после 10,6% в октябре.

Отмечается, что при этом в Приморье, как и в целом в России, подорожали новые отечественные легковые автомобили. Спрос на них в регионах превышал предложение, и автопроизводители перенесли в цены рост затрат на логистику и комплектующие.