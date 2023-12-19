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Иномарки с пробегом подешевели в Приморье
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Иномарки с пробегом подешевели в ноябре в Приморье на фоне укрепления рубля, сообщает пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России. "Укрепление рубля привело к снижению цен на... ПРАЙМ, 19.12.2023
транспорт, бизнес, экономика, новости, россия, приморье, авто
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВЛАДИВОСТОК, 19 дек — ПРАЙМ. Иномарки с пробегом подешевели в ноябре в Приморье на фоне укрепления рубля, сообщает пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.
"Укрепление рубля привело к снижению цен на импортные подержанные автомобили в крае в ноябре по сравнению с октябрем. Кроме того, постепенно снижается влияние августовского запрета на импорт некоторых категорий автомобилей из Японии", — приводится комментарий главного экономиста экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антона Гулевича.
Согласно приведенным данным, снижение стоимости иномарок с пробегом в Приморье привело к тому, что годовой прирост цен на непродовольственные товары в ноябре замедлился до 10,3% после 10,6% в октябре.
Отмечается, что при этом в Приморье, как и в целом в России, подорожали новые отечественные легковые автомобили. Спрос на них в регионах превышал предложение, и автопроизводители перенесли в цены рост затрат на логистику и комплектующие.