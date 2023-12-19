МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Участок Калужско-Рижской линии московского метрополитена закроют от станции "Новые Черемушки" до "октябрьской" в связи с ремонтными работами, следует из сообщения дептранса столицы. Движение поездов на синей ветке московского метро восстановили

"С 3 января по 8 января 2024 года включительно будет закрыт участок между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" Калужско-Рижской линии", — сказано в публикации в Telegram.

В дептрансе добавили, что ПАО "МОЭК" будет проводить работы по прокладке новой теплосети, поэтому движение решили ограничить.

Кроме того, подчеркнули в сообщении, для удобства пассажиров запустят бесплатные автобусы КМ.