2023-12-19T13:59:46+03:00
2023-12-19T13:59:46+03:00
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Участок оранжевой ветки метро Москвы закроют с 3 по 8 января
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Участок Калужско-Рижской линии московского метрополитена закроют от станции "Новые Черемушки" до "октябрьской" в связи с ремонтными работами, следует из сообщения дептранса... ПРАЙМ, 19.12.2023
транспорт, бизнес, новости, метро, москва
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Участок Калужско-Рижской линии московского метрополитена закроют от станции "Новые Черемушки" до "октябрьской" в связи с ремонтными работами, следует из сообщения дептранса столицы.
"С 3 января по 8 января 2024 года включительно будет закрыт участок между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" Калужско-Рижской линии", — сказано в публикации в Telegram.
В дептрансе добавили, что ПАО "МОЭК" будет проводить работы по прокладке новой теплосети, поэтому движение решили ограничить.
Кроме того, подчеркнули в сообщении, для удобства пассажиров запустят бесплатные автобусы КМ.