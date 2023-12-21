МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") в ближайшее время получит все разрешения и приступит к рейсам в Пекин, сообщили журналистам в "Аэрофлоте". "Аэрофлот" импортозаместил системы развлечения в самолетах

Также группа ведет переговоры с авиавластями Китая о возможности выполнения разовых рейсов до получения авиакомпанией "Россия" необходимых разрешений.

"Авиакомпания "Россия" в ближайшее время получит все необходимые разрешения и приступит к выполнению рейсов в Пекин… Кроме того, Аэрофлот ведет переговоры с авиавластями Китая о возможности выполнения разовых рейсов до момента получения авиакомпанией "Россия" всех необходимых разрешений", — говорится в сообщении.

В "Аэрофлоте" добавили, что в настоящее время пассажиры, которые должны были отправиться в Пекин рейсами "России", перевозятся авиакомпаниями-партнерами. Переоформление на такие вылеты осуществляется без дополнительной платы.

Ранее авиакомпания "Россия" сообщала, что 15 декабря получила уведомление от аэропорта Пекина (Китай) "Дасин" об отказе в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований. При этом к началу первого рейса Владивосток-Пекин 17 декабря перевозчик получил операционное разрешение управления гражданской авиации Китая, подтвержденные слоты и права на выполнение полетов из трех городов России.