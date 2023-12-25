МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Мощности России по производству самолетов составляют около 100 единиц техники в год, следует из аналитических материалов Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), имеющихся в распоряжении РИА Новости. Путин заявил, что Россия произведет тысячу самолетов через семь лет

"На сегодня авиационные заводские мощности России позволяют выпускать в год около 100 самолетов разных типов и модификаций, включая военные. В дальнейшем при осуществлении программы импортозамещения будет развиваться производственная база и расти объемы выпуска авиатехники от года к году", — говорится в материалах.

В ноябре 2023 года глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщал, что пассажирский парк воздушных судов в России составляет 1167 единиц.

Из материалов также следует, что плановая поставка новых региональных самолетов в 2023-2027 годах ожидается на уровне около 290 единиц.

"В 2023-2027 годах ожидается выбытие 79 единиц авиатехники, что должно быть компенсировано плановой поставкой около 290 новых региональных самолетов для российских авиакомпаний", — говорится в материалах.

По прогнозам, большую их часть составят самолеты SJ-NEW (28% поставок), ЛМС-901 "Байкал" (24% поставок) и ТВРС-44 "Ладога" (22% поставок). Таким образом, доля отечественных воздушных судов в парке вырастет с 73% в 2022 году до 85% в 2027 году.