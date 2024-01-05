МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Автомобили марок Lada, Kia и Hyundai вошли в число самых популярных машин по федеральным округам (ФО) России по итогам одиннадцати месяцев 2023 года, поделились с РИА Новости статистикой в сервисе для выбора, покупки и продажи автомобиля "СберАвто". Россиянам рассказали, подорожают ли в начале года автомобили

Так, в тройке самых покупаемых автомобилей по каждому федеральному округу чаще всего встречаются отечественная Lada, а также корейские Kia и Hyundai. В Центральном федеральном округе наиболее популярными моделями стали Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris. "Самым активным субъектом (ЦФО — ред.) … в плане покупки авто … ожидаемо стала Москва. … В топе по популярности оказались модели Skoda Octavia, Kia Rio и Toyota Camry", — выяснили аналитики сервиса, изучив собственные данные за первые одиннадцать месяцев прошлого года.

Также в ЦФО часто обращают внимание на Skoda, Ford и другие модели популярных марок. Например, Lada Vesta стала второй по популярности в Воронежской области, Kia Sportage — третьей во Владимирской и Kia Sorento — третьей в Ярославской. Отличилась Московская область: тогда как везде в ЦФО по покупкам лидирует Lada Granta, в этом регионе жители чаще всего выбирают "иностранцев" — Volkswagen Polo, а также Hyundai Solaris и Ford Focus.

Тройка самых популярных машин в Приволжском ФО и Уральском ФО совпала с Центральным — Lada Granta, Kia Rio, Hyundai Solaris. При этом в разрезе по отдельным регионам ПФО кроме этих моделей в топ-3 Lada Vesta и Kalina, Toyota RAV4, Volkswagen Polo, Mazda 6. "Татарстан стал единственным регионом в своем федеральном округе, в котором Lada Granta уступила лидерство по спросу Kia Rio (на третьем месте — Hyundai Solaris)", — отметили аналитики.

В Уральском ФО кроме привычных Lada и "корейцев" предпочтение также отдают Opel Astra, Ford Focus и Volkswagen Polo. А в Ханты-Мансийском АО Lada Granta обогнала Kia Rio. На севере, напротив, больше всего предпочитают автомобили из Азии — самой популярной моделью в Северо-Западном ФО стала Kia Rio, за ней по популярности идут Lada Granta и Ford Focus. При этом в тройке лидеров по отдельным регионам можно найти Mitsubishi Outlander, Nissan Qashqai, BMW 3-Series, Volkswagen Passat, Toyota Camry и Opel Astra.

На юге, напротив, в основном отдают предпочтение отечественным автомобилям. Ожидаемо в Южном и Северо-Кавказском ФО лидирует Lada Granta, однако на втором месте в этих округах расположились, соответственно, Hyundai Solaris и Kia Ceed, а также Ford Focus и Lada Vesta.

Чем восточнее регион, тем больше в тройке самых покупаемых авто появляются непривычные для других федокругов модели машин. Так, в Сибирском ФО первое место заняла Toyota Camry, следом идут Hyundai Solaris и Lada Granta. В отдельных регионах в лидерах встречаются разные модели Toyota, Nissan, реже — Hyundai, Kia, Mitsubishi и Ford. А в Дальневосточном ФО чаще всего приобретали Honda Vezel, Toyota Prius и Nissan X-Trail. "Особенной активностью отличались жители Приморского края, которые чаще всего приобретали Toyota Prius, Honda Vezel и Nissan Note … и Хабаровского края, в основном выбиравшие автомобили Nissan Note, Honda Vezel и Nissan X-Trail", — заключили аналитики.