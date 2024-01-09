МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Переводить автомобили на водород в качестве топлива нецелесообразно, так как есть более дешевая экологичная альтернатива — природный газ, в то же время по ряду причин могут быть перспективны автобусные парки на водороде, поделилась мнением с РИА Новости руководитель группы стратегического консалтинга Kasatkin Consulting Ольга Насиковская. Россия намерена нарастить долю в мировом экспорте водорода, заявил Новак

"Если сравнивать разные виды газа для автомобилей, то использование метана гораздо более выгодно с точки зрения производства, нежели переход на водород. Переход на водородный транспорт в настоящее время не выгоден для автомобилистов", — сказала эксперт.

Она пояснила, что если на метан можно перевести любой автомобиль в мастерской по доступной цене, то для перехода на водород автомобилистам нужно покупать новые машины. Также в РФ могут быть трудности с наличием на рынке доступных автомобилей на водородным топливе, так как основным производителем мембран в мире является американская фирма DuPont. Кроме того, в стране отсутствует развитая инфраструктура водородных заправок — по всей России их меньше десятка. А само производство водорода — достаточно дорогостоящий процесс.

"Автобусные парки — оптимальный вариант для ввода нового вида транспортного топлива, так как не требуют децентрализованного охвата зарядной инфраструктурой больших площадей — достаточно установки одной АГНКС на территории парка", — добавила Насиковская, отметив, что подобные проекты распространены в Китае и набирают популярность в Европе.

По оценкам аналитика, перевод автобусного парка в 100 машин требует около 10 миллиардов рублей инвестиций в инфраструктуру заправки и закупку самих автобусов на водороде. Потенциальным поставщиком может стать китайская компания Foton, которая снабжает аналогичные автобусные парки в Китае, сказала Насиковская. Перевод автобусов на водород в России целесообразно начинать в тестовом режиме с городов-миллионников, где важно иметь новый автобусный парк и есть достаточный объем перевозок, в то же время недлинные маршруты, подчеркнула она.

Кроме того, перспективным направлением может стать перевод поездов на водород для развития сети железных дорог в зонах, где не проведено электричество, предположила эксперт. Сейчас это нераспространенный вид водородного транспорта, однако подобный проект был запущен в Германии в 2018 году. Также в настоящее время РЖД и "Трансмашхолдинг" рассматривают внедрение водородного поезда на Сахалине, напомнила Насиковская. "Затраты на данный проект предсказать трудно в силу его уникальности", — заключила она.