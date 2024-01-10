ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 янв — ПРАЙМ. Около 4 тысяч иностранных автомобилей ввезли на Сахалин в 2023 году, рост импорта иномарок по сравнению с прошлым годом составил почти 6%, информирует пресс-служба Сахалинской таможни. Иномарки с пробегом подешевели в Приморье

"Сахалинские таможенники оформили 3 956 импортных автомобилей в 2023 году. Это на 215 автомобилей больше, чем в 2022 году", — отмечается в сообщении.

По данным таможни, за исключением нескольких автомобилей производства Китая и Республики Корея, все иномарки ввезены из Японии. При этом введенные санкции не повлияли на покупательский спрос, изменилась лишь номенклатура товаров в сторону более бюджетных моделей.

"Наибольшее влияние на спрос оказывают изменения курса валют", — цитирует пресс-служба начальника Корсаковского таможенного поста Алексея Антонова.