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Сахалинская таможня оценила рост импорта иномарок в регион
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Около 4 тысяч иностранных автомобилей ввезли на Сахалин в 2023 году, рост импорта иномарок по сравнению с прошлым годом составил почти 6%, информирует пресс-служба Сахалинской... ПРАЙМ, 10.01.2024
авто, транспорт, бизнес, новости, россия, сахалин, иномарки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 янв — ПРАЙМ. Около 4 тысяч иностранных автомобилей ввезли на Сахалин в 2023 году, рост импорта иномарок по сравнению с прошлым годом составил почти 6%, информирует пресс-служба Сахалинской таможни.
"Сахалинские таможенники оформили 3 956 импортных автомобилей в 2023 году. Это на 215 автомобилей больше, чем в 2022 году", — отмечается в сообщении.
По данным таможни, за исключением нескольких автомобилей производства Китая и Республики Корея, все иномарки ввезены из Японии. При этом введенные санкции не повлияли на покупательский спрос, изменилась лишь номенклатура товаров в сторону более бюджетных моделей.
"Наибольшее влияние на спрос оказывают изменения курса валют", — цитирует пресс-служба начальника Корсаковского таможенного поста Алексея Антонова.