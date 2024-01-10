МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов сообщил РИА Новости, что процесс замены служебных автомобилей на отечественные будет происходить по мере выработки ресурса, а глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов рассказал, что в регионах депутаты пользуются только отечественными автомобилями. Депутат в Челябинске лишился полномочий из-за дорогой машины

Ранее член комитета ГД по транспорту Александр Толмачев рассказал РИА Новости, что в гараж Госдумы поступила партия отечественных машин Lada Vesta, на которых будут передвигаться депутаты. При этом в ГД уже поступило 33 автомобиля, сообщил источник РИА Новости в аппарате Думы.

"Процесс этот (перехода на отечественные авто — ред.) идет в полном соответствии с принятой схемой замены. То есть постепенно и по мере выбытия прежнего парка. Аппарат комитета по контролю одним из первых пересел на "Лады"… Остальные, кто имеет на это (использование служебного автомобиля — ред.) право, по вызову — тоже на отечественные марки… Депутаты в Москве, кто пользуются автомобилями по вызову (по работе — ред.), многие пользуются "Ладами". Мой служебный автомобиль имеет пробег 200 тысяч километров. Еще 50 тысяч он должен пробежать, и тогда пересяду на отечественный автомобиль", — рассказал Морозов.

Нилов также сообщил РИА Новости, что будет происходить плавный переход на отечественные автомобили по мере выработки ресурса старыми авто.

"Будем ездить на том, что предоставят, но убежден, что внимание, особенно средств массовой информации, к этому вопросу будет повышенное, а значит, это подстегнет производителей более внимательно относится к качеству авто и даст стимул совершенствовать его", — сообщил политик.

Также он отметил, что на данный момент находится в командировке в Нарьян-Маре и пользуется там автомобилем "Соболь". Нилов пояснил, что депутат в закрепленном за ним регионе обеспечивается транспортным обслуживанием, авто предоставляет местный орган власти, а затраты потом компенсирует ГД. Ранее депутатами было принято решение пользоваться в регионах только отечественными транспортными средствами, добавил политик.