МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Столица Ирландии Дублин заняла первое место среди городов мира по количеству времени, которое жители проводили в пробках в 2023 году, следует из данных компании по вопросам дорожного движения TomTom. Стали известны самые популярные авто с пробегом в России

Компания проанализировала ситуацию на дорогах в 387 городах в 55 странах по всему миру.

По данным TomTom, в 2023 году жители ирландской столицы потеряли в пробках 158 часов, при этом при затрудненном движении затрачиваемое на дорогу время увеличивалось на 66% по сравнению с ситуацией при отсутствии трафика, что также стало рекордом среди различных городов.

За Дублином следует столица Перу Лима (157 часов), на третьем месте расположился Мехико (152 часа).

Столица Ирландии также заняла второе место после Лондона по времени, необходимому для преодоления 10 километров (29,5 минуты), и по самой низкой средней скорости в час пик (25,7 км/ч), сообщает компания.