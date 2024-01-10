2024-01-10T14:48:04+03:00
2024-01-10T14:48:04+03:00
2024-01-10T14:48:04+03:00
2024
https://1prime.ru/transport/20240110/842761195.html
Стал известен город, в котором жители дольше всего стоят в пробках
Транспорт
Новости
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Столица Ирландии Дублин заняла первое место среди городов мира по количеству времени, которое жители проводили в пробках в 2023 году, следует из данных компании по вопросам... ПРАЙМ, 10.01.2024
транспорт, бизнес, новости, ирландия, транспорт, авто, пробки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Столица Ирландии Дублин заняла первое место среди городов мира по количеству времени, которое жители проводили в пробках в 2023 году, следует из данных компании по вопросам дорожного движения TomTom.
Компания проанализировала ситуацию на дорогах в 387 городах в 55 странах по всему миру.
По данным TomTom, в 2023 году жители ирландской столицы потеряли в пробках 158 часов, при этом при затрудненном движении затрачиваемое на дорогу время увеличивалось на 66% по сравнению с ситуацией при отсутствии трафика, что также стало рекордом среди различных городов.
За Дублином следует столица Перу Лима (157 часов), на третьем месте расположился Мехико (152 часа).
Столица Ирландии также заняла второе место после Лондона по времени, необходимому для преодоления 10 километров (29,5 минуты), и по самой низкой средней скорости в час пик (25,7 км/ч), сообщает компания.