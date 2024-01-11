МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" рассчитывает поставить по госзаказу в 2024 году более 100 тысяч автомобилей Lada, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "АвтоВАЗ" произвел рекордное количество Lada за последние десять лет

"Больше 100 тысяч, я уверен, что уйдет по госзаказу в этом году", — сказал он, отвечая на вопрос о поставках Lada в том числе для нужд чиновников.

Кроме того, продажи автомобилей Lada в России выросли в 2023 году почти в 2 раза, до 352,6 тысячи единиц; доля компании на рынке выросла до рекордных за последние 20 лет 35%, следует из презентации "АвтоВАЗа". "Lada сохраняет свое лидерство и продолжает оставаться брендом номер один: 352 572 (продажи — ред)", — отмечается в презентации, посвященной итогам продаж Lada в 2023 году.

"В 2023 году Lada значительно нарастила долю рынка. Рекордная доля рынка за последние два десятилетия: 35%", — также отмечается в слайдах.

"АвтоВАЗ "владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.