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"АвтоВАЗ" назвал число автомобилей Lada, которые поставит по госзаказу
Транспорт
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"АвтоВАЗ" рассчитывает поставить по госзаказу в 2024 году более 100 тысяч автомобилей Lada, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "Больше 100 тысяч, я уверен, что... ПРАЙМ, 11.01.2024
авто, транспорт, бизнес, новости, россия, автоваз, госзаказ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" рассчитывает поставить по госзаказу в 2024 году более 100 тысяч автомобилей Lada, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.
"Больше 100 тысяч, я уверен, что уйдет по госзаказу в этом году", — сказал он, отвечая на вопрос о поставках Lada в том числе для нужд чиновников.
Кроме того, продажи автомобилей Lada в России выросли в 2023 году почти в 2 раза, до 352,6 тысячи единиц; доля компании на рынке выросла до рекордных за последние 20 лет 35%, следует из презентации "АвтоВАЗа". "Lada сохраняет свое лидерство и продолжает оставаться брендом номер один: 352 572 (продажи — ред)", — отмечается в презентации, посвященной итогам продаж Lada в 2023 году.
"В 2023 году Lada значительно нарастила долю рынка. Рекордная доля рынка за последние два десятилетия: 35%", — также отмечается в слайдах.
"АвтоВАЗ "владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.