ПЕКИН, 11 янв — ПРАЙМ. Автомобильный экспорт Китая в 2023 году столкнулся с таким особым явлением как "российский рынок возможностей", увеличившим китайский автоэкспорт более чем на 800 тысяч единиц, заявил заместитель главного инженера Китайской ассоциации автопроизводителей Сюй Хайфэн. Россия сделала Китай крупнейшим в мире автоэкспортером

По информации Ассоциации, в 2023 году производство и продажи автомобилей в Китае превысили отметку в 30 миллионов автомобилей, увеличившись на 11,6% и 12% в годовом исчислении соответственно, что стало рекордом. При этом экспорт автомобилей вырос на 57,9% по сравнению с показателями годом ранее и составил 4,91 миллиона автомобилей. При этом в Ассоциации отметили, что экспорт стал важной движущей силой для стимулирования роста и продаж автомобилей, доля экспорта в 2023 году составила 55,7%.

"В сфере автомобильного экспорта в 2023 году у нас появилось еще одно особое явление — "российский рынок возможностей". Российский рынок увеличил автомобильный экспорт Китая примерно на 800 тысяч единиц", — сказал Сюй Хайфэн, слова которого приводит издание "Пэнпай".

В то же время, по прогнозам Сюй Хайфэна, в 2024 году этот "рынок возможностей" вероятнее всего перестанет существовать. Кроме того, по его словам, определенное негативное воздействие могут оказать антисубсидарные расследования ЕС в отношении китайских автомобилей и другие меры.

"В целом, у китайских автомобилей хорошая конкурентоспособность. Китайские автомобили будут завоевывать иностранных потребителей, полагаясь на качество своей продукции. Ожидаем, что экспортные продажи в 2024 году увеличатся на 600 тысяч единиц по сравнению с годом ранее", — сказал Сюй Хайфэн.

По информации Ассоциации, с января по ноябрь 2023 года Китай экспортировал в Россию 841 тысячу автомобилей, что в 5,5 раза больше, чем годом ранее.