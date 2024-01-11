МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Российский союз автостраховщиков (РСА) ожидает в среднесрочной перспективе заключения договоров ОСАГО "Синяя карта" — аналога международной "Зеленой карты" для поездок на территории союзного государства — с еще 5-10 странами, в частности, с Турцией, Азербайджаном и Ираном, сказал исполнительный директор бюро "Зеленая карта", входящего в РСА, Сергей Разуван в эфире радио "Sputnik Беларусь". В РСА назвали дату начала оформления новых полисов ОСАГО "Синяя карта"

В сентябре 2023 года РСА сообщал, что первое соглашение, заключенное союзом в рамках системы "Синяя карта" с Белорусским бюро по транспортному страхованию (ББТС), начало действовать в полном объеме со 2 сентября. Глава РСА Евгений Уфимцев тогда напомнил, что в связи с приостановлением членства РСА и ББТС с 30 июня в международной системе страхования "Зеленая карта" между РСА и ББТС было заключено соглашение о "Синей карте", благодаря чему у водителей сохранилась возможность оформлять полисы для поездок в Белоруссию, при этом уже выданные полисы продолжили действовать.

"Мы решили действовать постепенно. На среднесрочной перспективе, поскольку у нас в ближайшее время будет максимум 5, может быть, 10 стран, а не под 50, как это было или есть в системе "Зеленая карта", нам какая-то зонтичная организация пока, как мне представляется, не нужна, поэтому система формируется и будет формироваться как совокупность двусторонних соглашений. Мы заключили двустороннее соглашение с белорусскими коллегами, прорабатываем сейчас с Турцией, Азербайджаном, высказал заинтересованность Иран", — сказал он.

Он добавил, что такие двусторонние соглашения могут быть только со странами, не входящими в ЕС, в силу санкционного режима. Также начаты переговоры с Казахстаном, и РСА очень рассчитывает на его присоединение к соглашению, но стране придется делать много изменений в законодательстве, создавать инфраструктуру, поэтому это будет не в следующем году.

"У наших перевозчиков есть интерес к этому направлению и, соответственно, к страхованию в этом направлении. Это круг стран вне ЕС, где у нас из России и из этих стран в Россию достаточно значимые потоки, есть экономика страхования, с этими странами легче всего будет перейти на "Синюю карту", — пояснил Разуван.

Он отметил, что система "Зеленая карта" (прототип "Синей карты") — это прежде всего система двусторонних соглашений. "Да, была и существует некая "крышевая" организация в Брюсселе, смысл которой – следить за правилами и на входе обеспечивать, что кандидат соответствует правилам, но, собственно, прием той или иной страны в систему реализуется только после принятия общеполитического решения Брюсселем, страны всей системы заключают двусторонние соглашения с новым членом, по сути это совокупность двусторонний соглашений", — пояснил он принцип взаимоотношений.