СОЧИ, 12 янв — ПРАЙМ. Маломерные суда не выходят море Сочи из-за шторма, при этом крупный лайнер курсирующий из олимпийской столицы на побережье Турции выйдет завтра по расписанию, сообщил РИА Новости генеральный директор морского торгового порта города Юрий Владимиров. В Сочи отметили рост числа приехавших в новогодние праздники туристов

На территории большого Сочи объявлено штормовое предупреждение. В прибрежной части прогнозируются ливни, град, ветер, в горах — снегопады и лавинная опасность. По сообщению городских властей, все службы переведены на усиленный режим работы, круглосуточно функционирует оперативный штаб, в готовности на случай непогоды находятся более тысячи специалистов, в резерве 400 единиц техники.

"Выход судов закрыт по погоде, морские прогулки закрыты. Лайнер Astoria Grande завтра — по расписанию", — сказал Владимиров.

Как передает корреспондент РИА Новости сейчас на курорте, в частности в прибрежной зоне, наблюдается сильный ветер, в море — шторм, все городские пляжи вдоль Приморской набережной закрыты для прогулок, находиться у воды небезопасно, об этом сигнализируют флаги красного цвета.