2024-01-12T13:06:01+03:00
2024-01-12T13:06:01+03:00
2024-01-12T13:06:01+03:00
2024
https://1prime.ru/transport/20240112/842782321.html
В Сочи приостановили выход судов из-за шторма
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Маломерные суда не выходят море Сочи из-за шторма, при этом крупный лайнер курсирующий из олимпийской столицы на побережье Турции выйдет завтра по расписанию, сообщил РИА Новости... ПРАЙМ, 12.01.2024
транспорт, бизнес, новости, сочи, шторм, море
https://cdnn.1prime.ru/images/84237/84/842378430.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84237/84/842378430.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84237/84/842378429.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84237/84/842378429.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84237/84/842378417.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84237/84/842378417.jpg
https://1prime.ru/tourism/20240109/842750082.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СОЧИ, 12 янв — ПРАЙМ. Маломерные суда не выходят море Сочи из-за шторма, при этом крупный лайнер курсирующий из олимпийской столицы на побережье Турции выйдет завтра по расписанию, сообщил РИА Новости генеральный директор морского торгового порта города Юрий Владимиров.
На территории большого Сочи объявлено штормовое предупреждение. В прибрежной части прогнозируются ливни, град, ветер, в горах — снегопады и лавинная опасность. По сообщению городских властей, все службы переведены на усиленный режим работы, круглосуточно функционирует оперативный штаб, в готовности на случай непогоды находятся более тысячи специалистов, в резерве 400 единиц техники.
"Выход судов закрыт по погоде, морские прогулки закрыты. Лайнер Astoria Grande завтра — по расписанию", — сказал Владимиров.
Как передает корреспондент РИА Новости сейчас на курорте, в частности в прибрежной зоне, наблюдается сильный ветер, в море — шторм, все городские пляжи вдоль Приморской набережной закрыты для прогулок, находиться у воды небезопасно, об этом сигнализируют флаги красного цвета.