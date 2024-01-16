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2024
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Грузооборот морских портов России вырос в 2023 году
Транспорт
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Грузооборот морских портов России по итогам прошедшего года вырос на 5% по отношению к 2022 году и составил 883,8 миллиона тонн, сообщили в Росморречфлоте. "Грузооборот морских... ПРАЙМ, 16.01.2024
транспорт, бизнес, новости, росморречфлот, грузооборот, морской порт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Грузооборот морских портов России по итогам прошедшего года вырос на 5% по отношению к 2022 году и составил 883,8 миллиона тонн, сообщили в Росморречфлоте.
"Грузооборот морских портов России по итогам 2023 года увеличился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 883,8 миллиона тонн", — говорится в сообщении.
В том числе объем перевалки сухих грузов увеличился на 10,4%, до 446,9 миллиона тонн. Наиболее высокие темпы прироста продемонстрировали зерно, химические и минеральные удобрения, металлолом, грузы на паромах, в контейнерах и накатные грузы. А перевалка наливных грузов за год составила 436,9 миллиона тонн, оставшись почти на уровне года ранее.