МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Грузооборот морских портов России по итогам прошедшего года вырос на 5% по отношению к 2022 году и составил 883,8 миллиона тонн, сообщили в Росморречфлоте. В Бельгии предрекли рост тарифов на морские грузоперевозки в Европу

"Грузооборот морских портов России по итогам 2023 года увеличился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 883,8 миллиона тонн", — говорится в сообщении.

В том числе объем перевалки сухих грузов увеличился на 10,4%, до 446,9 миллиона тонн. Наиболее высокие темпы прироста продемонстрировали зерно, химические и минеральные удобрения, металлолом, грузы на паромах, в контейнерах и накатные грузы. А перевалка наливных грузов за год составила 436,9 миллиона тонн, оставшись почти на уровне года ранее.