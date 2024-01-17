МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Крупнейший российский производитель пассажирского подвижного состава "Трансмашхолдинг" (ТМХ) готов строить вагоны метро без сидений, если будет такой заказ, сообщила РИА Новости гендиректор "ТМХ Городской транспорт" Дарья Марку. ТМХ в сентябре оспорит санкции США против "Метровагонмаша"

В столице Южной Кореи — Сеуле — в январе начал курсировать вагон метро без сидений, писало агентство Рёнхап. Сеульская транспортная корпорация сообщала, что планирует с 10 января запустить один из вагонов на четвертой линии метро без сидений, чтобы снизить перегруженность подземного транспорта.

"Мы открыты к любым предложениям заказчика", — сообщила Марку на вопрос, готов ли холдинг выпускать вагоны метро только со стоячими местами.

Если такие заказы появятся, добавили там, то компания будет их рассматривать и готовить предложение с учетом нормативной базы и регламентирующих документов, таких как ГОСТ, СанПиН, Технический регламент Таможенного союза.

При этом Марку отмечает, что всегда при реализации каких-либо проектов необходимо учитывать комфорт для пассажира. "Выполнение таких заказов (как вагон метро со стоячими местами – ред.) требует тщательной проработки. В метро значительные расстояния, при этом пассажиры должны ехать с максимальным комфортом", — поясняет она.

"Трансмашхолдинг" — крупнейший в России разработчик и производитель подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.