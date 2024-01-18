МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Правительство России продлевает на 2024 год бесплатный проезд для электромобилей по платным участкам федеральных автотрасс, льгота возобновит действие с 19 января, сообщили журналистам в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова. Алиханов оценил новый электромобиль "Автотора"

"Правительство России приняло решение продлить на 2024 год бесплатный проезд для физических лиц — пользователей электромобилей по платным участкам федеральных автомобильных дорог. Льгота предоставляется в рамках федерального проекта "Электроавтомобиль и водородный автомобиль", куратором которого является Андрей Белоусов", — говорится в сообщении.

"Начатый в прошлом году эксперимент по бесплатному проезду электромобилей по платным дорогам в целом оказался успешным: льготой воспользовались около 5 тысяч автомобилистов, они совершили порядка 315 тысяч проездов. Льгота возобновит действие с 19 января", — сказал Белоусов.

Под действие льготы, в частности, попадают платные участки трасс М-1, М-3, М-4, М-11, М-12, ЦКАД, Северный обход Одинцово.

В аппарате первого вице-премьера отметили, что эта мера в 2023 году стала одним из стимулов для приобретения электромобиля: средний прирост их количества в регионах, прилегающих к платным участкам федеральных дорог, составил 70%, в остальных регионах — 40%. Кроме того, льгота способствовала двукратному увеличению загрузки зарядных станций и повысила интерес бизнеса к развитию зарядной инфраструктуры на платных магистралях.