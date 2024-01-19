ПЕКИН, 19 янв — ПРАЙМ. Ожидается, что Китай по итогам 2023 года впервые станет мировым лидером по экспорту автомобилей, заявил на пресс-конференции в пятницу замглавы министерства промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь. Названо число нераспроданных в России китайских авто

"Автомобильная промышленность является важной опорной отраслью в Китае, ее развитие в последние годы привлекло внимание как внутри страны, так и за рубежом", — заявил Синь Гобинь.

Он сообщил, что в 2023 году производство и продажи автомобилей достигли 30,161 миллиона единиц и 30,094 миллиона единиц соответственно, увеличившись по сравнению с 2022 годом на 11,6% и 12%, по этим показателям был установлен новый рекорд.

"Внешнеторговый экспорт вышел на новый уровень. В прошлом году экспорт полностью собранных автомобилей составил 4,91 миллиона единиц, увеличившись на 57,9% в сравнении с 2022 годом. Ожидается, что Китай впервые займет первое место в мире", — указал замминистра.

Чиновник отметил, что из общего объема экспорта 1,203 миллиона единиц пришлось на автомобили на новых источниках энергии, рост этого показателя составил 77,6% в годовом выражении.

Вместе с тем он добавил, что производство и продажи автомобилей на новых источниках энергии в 2023 году составили 9,587 миллиона единиц и 9,495 миллиона единиц соответственно, увеличившись по сравнению с 2022 годом на 35,8% и 37,9%.

Ранее заместитель главного инженера Китайской ассоциации автопроизводителей Сюй Хайфэн заявил, что автомобильный экспорт Китая в 2023 году столкнулся с таким особым явлением как "российский рынок возможностей", увеличившим китайский автомобильный экспорт более чем на 800 тысяч единиц.