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Раскрыта динамика цен на новые китайские автомобили в России
Транспорт
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Новые автомобили из Китая в России по итогам прошедшего года в среднем подорожали на 11%, до 3,3 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель автомобильного портала "Дром"... ПРАЙМ, 24.01.2024
транспорт, бизнес, новости, китайские автомобили
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВЛАДИВОСТОК, 24 янв — ПРАЙМ. Новые автомобили из Китая в России по итогам прошедшего года в среднем подорожали на 11%, до 3,3 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель автомобильного портала "Дром".
"Средняя стоимость нового китайского автомобиля достигла 3,3 миллиона рублей в 2023 году, что на 11% больше по сравнению с 2022 годом", — сказал собеседник.
Он отметил, что машины марки Geely подорожали на 16%, Chery — на 15%, Changan — на 8%. На 2% прибавили в цене Exeed и Omoda. Среди Chery больше всего подорожала Chery Tiggo 7 — на 160%, до 2,6 миллиона рублей. Haval H6 поднялась в цене на 111%, до 2,9 миллиона рублей.
"Новые машины не из Китая в среднем подорожали сильнее — на 19%", — также уточнил он.
Ранее в пресс-службе портала агентству сообщали, что средняя стоимость подержанного китайского автомобиля в России выросла в прошлом году вдвое, до 1,8 миллиона рублей.