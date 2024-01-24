ВЛАДИВОСТОК, 24 янв — ПРАЙМ. Новые автомобили из Китая в России по итогам прошедшего года в среднем подорожали на 11%, до 3,3 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель автомобильного портала "Дром". Китаю предрекли мировое лидерство по экспорту автомобилей

"Средняя стоимость нового китайского автомобиля достигла 3,3 миллиона рублей в 2023 году, что на 11% больше по сравнению с 2022 годом", — сказал собеседник.

Он отметил, что машины марки Geely подорожали на 16%, Chery — на 15%, Changan — на 8%. На 2% прибавили в цене Exeed и Omoda. Среди Chery больше всего подорожала Chery Tiggo 7 — на 160%, до 2,6 миллиона рублей. Haval H6 поднялась в цене на 111%, до 2,9 миллиона рублей.

"Новые машины не из Китая в среднем подорожали сильнее — на 19%", — также уточнил он.

Ранее в пресс-службе портала агентству сообщали, что средняя стоимость подержанного китайского автомобиля в России выросла в прошлом году вдвое, до 1,8 миллиона рублей.