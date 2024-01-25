МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Ограничения введены на работу аэропорту Сочи с 23.13 мск 24 января для безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил представитель Росавиации. Российские аэродромы заинтересованы в установке защиты от БПЛА

Ранее в справочной службе воздушной гавани курорта РИА Новости сообщили, что международный аэропорт Сочи в данный момент работает в ограниченном режиме, самолеты временно не прилетают и не вылетают.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 23.13 мск 24 января (среда) на работу аэропорта Сочи введены ограничения", — сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале.

Он добавил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

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