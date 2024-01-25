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В аэропорту Сочи введены ограничения
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Ограничения введены на работу аэропорту Сочи с 23.13 мск 24 января для безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил представитель Росавиации. Ранее в справочной... ПРАЙМ, 25.01.2024
транспорт, бизнес, новости, сочи, гражданская авиация, росавиация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Ограничения введены на работу аэропорту Сочи с 23.13 мск 24 января для безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил представитель Росавиации.
Ранее в справочной службе воздушной гавани курорта РИА Новости сообщили, что международный аэропорт Сочи в данный момент работает в ограниченном режиме, самолеты временно не прилетают и не вылетают.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 23.13 мск 24 января (среда) на работу аэропорта Сочи введены ограничения", — сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале.
Он добавил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
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