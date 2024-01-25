МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Нефтебаза загорелась в Туапсе на Кубани, предварительно, жертв и пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Пожар на терминале "Новатэка" в Ленобласти полностью потушен

"Произошло возгорание на территории расположенной в городе Туапсе нефтебазы, в настоящий момент идет ликвидация горения. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы для выяснения всех обстоятельств происшествия", — сообщили в оперштабе со ссылкой на данные ЕДДС Туапсинского района.

Отмечается, что для координации взаимодействия с муниципальными службами на месте работает глава Туапсинского района Сергей Бойко.

Позже Бойко сообщил, что пожар на нефтебазе, где горела вакуумная установка, был локализован.

"Нахожусь на месте пожара. Горит вакуумная установка на территории НПЗ. По имеющейся информации, жертв и пострадавших нет. Пожар локализован. Идёт тушение", — написал он в Telegram-канале.

Бойко попросил также доверять официальным источникам информации и не выкладывать видео с места происшествия "во избежание неблагоприятных последствий".