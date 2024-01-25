МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что не разрешит компании Boeing расширить производство самолетов серии MAX, в том числе 737-9 MAX. Также оно распорядилось провести тщательную проверку всех лайнеров данного типа, чья эксплантация была приостановлена в США после ЧП. Об этом сообщается в заявлении ведомства. Глава Boeing признал вину компании после инцидента с самолетом 737 MAX 9

5 января у лайнера Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines 5 января во время полета выпала секция фюзеляжа, произошла разгерметизация пассажирского салона, никто не погиб. После инцидента FAA распорядилось приостановить эксплуатацию 171 машины данного типа для проведения срочных инспекций, первой меры приняла Alaska Airlines.

"Сегодня FAA проинформировало Boeing, что не даст согласия на расширение производства (серии) MAX, включая 737 MAX 9", — говорится в релизе.

FAA добавило, что в среду также "одобрило проведение тщательной инспекции и технического обслуживания" в отношении каждого из 171 Boeing 737-9 MAX, чья эксплуатация была приостановлена. Как отметили в ведомстве, после успешного завершения проверки самолеты смогут вернуться в строй.