МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Оба черных ящика сбитого ВСУ российского военно-транспортного самолета Ил-76 найдены на месте крушения в Белгородской области. Техническое состояние ящиков хорошее, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. Зеленский призвал начать международное расследование крушения Ил-76

Ранее 24 января Министерство обороны России сообщило о крушении в Белгородской области самолета Ил-76, на борту которого находились 65 украинских военнопленных, шесть членов экипажа и трое офицеров. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что все они погибли.

"Обнаружены оба черных ящика — прибор регистрации параметров полета и речевой самописец", — рассказал собеседник агентства. По данным источника, оба ящика уже переданы следователям. Отмечается, что бортовые самописцы были расположены в хвостовой части самолета.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что украинские военные сбили самолет тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса Patriot либо IRIS-T. В МИД России отметили, что в Киеве знали о готовящемся обмене, как и каким маршрутом будут доставляться военнопленные. Нападение на самолет было преднамеренной и осознанной акцией, заключили во внешнеполитическом ведомстве России.