МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Производство автомобилей в Великобритании в 2023 году выросло на 16,8% — до 905 117 штук, рост стал самым быстрым с 2010 года, свидетельствуют данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). Китай занял первое место по экспорту автомобилей в мире, пишут СМИ

В том числе для внутреннего рынка за прошлый год было выпущено 191 247 автомобилей (+13,7%), на экспорт – 713 870 машин (+17,6%).

В декабре производство поднялось на 20,7% в годовом выражении — до 61 768 машин. В том числе производство для внутреннего рынка увеличилось на 42,6% — до 17 219 машин, а на экспорт — на 14%, до 44 549 штук.

"Ослабление проблем в цепочке поставок, появление новых моделей и огромные инвестиции в размере 23,7 миллиарда фунтов стерлингов вернули производство автомобилей в Великобритании на прежний уровень в 2023 году", — приводятся в релизе слова исполнительного директора SMMT Майка Хоуза.

Глава ассоциации отмечает, что отрасль находится в лучшем положении, чем год назад, но проблемы остаются. В их числе Хоуз назвал острую конкуренцию и геополитическую напряженность, на чем власти и промышленность должны сохранять сосредоточенность.