2024-01-25T10:53:42+03:00
2024-01-25T10:53:42+03:00
2024-01-25T10:53:42+03:00
2024
https://1prime.ru/transport/20240125/842886374.html
Выпуск машин в Великобритании показал сильнейший рост с 2010 года
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Производство автомобилей в Великобритании в 2023 году выросло на 16,8% — до 905 117 штук, рост стал самым быстрым с 2010 года, свидетельствуют данные... ПРАЙМ, 25.01.2024
транспорт, бизнес, экономика, промышленность, новости, великобритания, авто, производство
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/20/832272067.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/20/832272067.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/20/832272064.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/20/832272064.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/20/832272061.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/20/832272061.jpg
https://1prime.ru/transport/20240125/842885789.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Производство автомобилей в Великобритании в 2023 году выросло на 16,8% — до 905 117 штук, рост стал самым быстрым с 2010 года, свидетельствуют данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).
В том числе для внутреннего рынка за прошлый год было выпущено 191 247 автомобилей (+13,7%), на экспорт – 713 870 машин (+17,6%).
В декабре производство поднялось на 20,7% в годовом выражении — до 61 768 машин. В том числе производство для внутреннего рынка увеличилось на 42,6% — до 17 219 машин, а на экспорт — на 14%, до 44 549 штук.
"Ослабление проблем в цепочке поставок, появление новых моделей и огромные инвестиции в размере 23,7 миллиарда фунтов стерлингов вернули производство автомобилей в Великобритании на прежний уровень в 2023 году", — приводятся в релизе слова исполнительного директора SMMT Майка Хоуза.
Глава ассоциации отмечает, что отрасль находится в лучшем положении, чем год назад, но проблемы остаются. В их числе Хоуз назвал острую конкуренцию и геополитическую напряженность, на чем власти и промышленность должны сохранять сосредоточенность.