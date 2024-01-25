ХЕЛЬСИНКИ, 25 янв — ПРАЙМ. С 1 февраля изменится режим пересечения границы Эстонии и России в связи с закрытием КПП "Ивангород" на реконструкцию, сообщил в четверг глава эстонской пограничной охраны Вейко Коммусаар порталу Delfi. В Латвии назвали срок строительства балтийской линии обороны

"С 1 февраля закрывается на реконструкцию КПП "Ивангород", поэтому пассажиры следующих в Россию автобусов будут доезжать на автобусе до Нарвы, пересекать границу пешком, после чего садиться на другой автобус в Ивангороде", — сказал Коммусаар.

Коммусаар напомнил, что на данный момент транспортные средства также могут пересекать границу через КПП в Койдула и в Лухамаа, граничащих с Псковской областью РФ.

Реконструкция автомобильного пункта пропуска "Ивангород" на границе России с Эстонией в Ленинградской области может продлиться около 2,5 лет, сообщил в четверг начальник службы организации таможенного контроля Северо-Западного таможенного управления Александр Виноградов.

Как сообщалось в ноябре на сайте официального опубликования правовых актов, автомобильный пункт пропуска через границу России и Эстонии "Ивангород" временно закроется на реконструкцию с 1 февраля, за исключением пешеходной части.

Автобусные компании Эстонии, осуществляющие пассажирские перевозки в направлении Санкт-Петербурга, уже заявляли, что, несмотря на закрытие КПП "Ивангород", все же намерены сохранить линии, связывающие Таллин с Санкт-Петербургом, продолжив работу в новом формате, но количество рейсов может сократиться.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас с удовлетворением встретила известие о закрытии КПП "Ивангород", заявив, что "в Россию ехать не обязательно".