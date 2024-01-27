2024-01-27T10:46:37+03:00
2024-01-27T10:46:37+03:00
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Россияне стали вдвое чаще покупать подержанные автомобили в кредит
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Покупатели на российском рынке стали в два раза чаще приобретать подержанные автомобили в кредит, сообщает издание "Коммерсантъ". Отмечается, что по итогам прошлого года доля... ПРАЙМ, 27.01.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Покупатели на российском рынке стали в два раза чаще приобретать подержанные автомобили в кредит, сообщает издание "Коммерсантъ".
Отмечается, что по итогам прошлого года доля выданных на покупку машины на вторичном рынке кредитов выросла в два раза и достигла 15%. Всего же на данные цели банки выдали россиянам почти 890 миллиардов рублей.
Эксперты, котолрых опросило издание, полагают, что доля таких автокредитов будет постепенно уменьшаться. В том числе этому должно поспособствовать насыщение рынка новыми авто и доступными предложениями во всех ценовых сегментах автомобильного рынка.
"Автостат" ранее сообщил, что в декабре резко возросла стоимость поддержанных автомобилей. Так, средняя стоимость поддержанной машины поднялась на 22,7% и достигла 1,63 миллиона рублей, а в годовом выражении рост составил 300 тысяч рублей. По сравнению с данными ноября, цены выросли на 2,6%.