МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Жители Москвы до 5 февраля смогут выбрать аромат для пересадочного узла "Деловой центр", эскалаторной галереи на Воробьевых горах и трех автовокзалов Москвы. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта. В московском метро появится "осетинский поезд"

"Вместе с вами выбираем новые ароматы для Московского транспорта. По итогам голосования определим ароматы для: пересадочного узла "Деловой центр", он объединяет БКЛ, Солнцевскую и Филевскую линии; эскалаторной галереи на Воробьевых горах; трех автовокзалов Москвы: "Центральный", "Саларьево" и "Северные ворота", — сказано в сообщении.

Кроме того, по данным департамента, доступно десять вариантов ароматов, среди которых экзотические фрукты, ягоды, персик, тонка, пион, сирень, имбирь, корица, жасмин, ваниль, зеленый чай, свежая трава и зимний лес.

Голосование проводится в метро на станции "Курская" на стойке "Живое общение" до 5 февраля 2024 года. После выбора аромата, специальные устройства будут распылять аромат в метрополитене. Ко всему прочему, эти диффузоры безопасны, гипоаллергенны и одобрены Роспотребнадзором. Они незаметны и не влияют на архитектуру, однако создают приятную атмосферу для пассажиров, заключили в департаменте.