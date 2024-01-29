2024-01-29T15:43:51+03:00
2024-01-29T15:43:51+03:00
2024-01-29T15:43:51+03:00
2024
https://1prime.ru/transport/20240129/842921766.html
Путин сам возил Лукашенко по Стрельне
Транспорт
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Президент России Владимир Путин лично управлял автомобилем, на котором передвигался по Стрельне со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, следует из публикации в... ПРАЙМ, 29.01.2024
транспорт, бизнес, новости, владимир путин, александр лукашенко, авто
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МИНСК, 29 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин лично управлял автомобилем, на котором передвигался по Стрельне со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, следует из публикации в Telegram-канале "Пул Первого".
Президент Белоруссии в субботу, 27 января, прибыл в Санкт-Петербург. Лукашенко вместе с Путиным принял участие в различных мероприятиях, в том числе в памятном мероприятии, посвященном 80-летию снятия блокады Ленинграда.
"Три дня по Стрельне так и передвигаются. Путин за рулем, Лукашенко на переднем пассажирском", — отмечается в Telegram.
Соответствующие фотографии прикреплены к публикации.