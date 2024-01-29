МИНСК, 29 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин лично управлял автомобилем, на котором передвигался по Стрельне со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, следует из публикации в Telegram-канале "Пул Первого". Путин: судьба Ленинграда навсегда останется в истории страны

Президент Белоруссии в субботу, 27 января, прибыл в Санкт-Петербург. Лукашенко вместе с Путиным принял участие в различных мероприятиях, в том числе в памятном мероприятии, посвященном 80-летию снятия блокады Ленинграда.

"Три дня по Стрельне так и передвигаются. Путин за рулем, Лукашенко на переднем пассажирском", — отмечается в Telegram.

Соответствующие фотографии прикреплены к публикации.