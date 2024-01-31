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Суд оставил Илона Маска без вознаграждения от Tesla в $56 миллиардов
Транспорт
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Суд американского штата Делавэр постановил не выплачивать американскому миллиардеру, главе компании Tesla Илону Маску вознаграждение в размере 56 миллиардов долларов, сообщил... ПРАЙМ, 31.01.2024
транспорт, бизнес, новости, илон маск, tesla
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Суд американского штата Делавэр постановил не выплачивать американскому миллиардеру, главе компании Tesla Илону Маску вознаграждение в размере 56 миллиардов долларов, сообщил телеканал CNBC.
"Судья в Делавэре во вторник отменил пакет выплат в размере 56 миллиардов долларов для генерального директора Tesla Илона Маска", — сообщил телеканал.
Отмечается, что выплата Маску, которую Tesla одобрила в 2018 году, была самой крупной в корпоративной истории и сделала гендиректора компании самым богатым человеком на планете. Пакет выплат состоял из 12 траншей опционов Tesla, которые перешли бы в собственность Маска, если бы рыночная капитализация компании выросла на 50 миллиардов долларов и Tesla достигла целевого уровня доходов, сообщил телеканал.
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.