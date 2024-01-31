МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Суд американского штата Делавэр постановил не выплачивать американскому миллиардеру, главе компании Tesla Илону Маску вознаграждение в размере 56 миллиардов долларов, сообщил телеканал CNBC. Илон Маск сообщил, что его компания успешно вживила имплант в мозг человека

"Судья в Делавэре во вторник отменил пакет выплат в размере 56 миллиардов долларов для генерального директора Tesla Илона Маска", — сообщил телеканал.

Отмечается, что выплата Маску, которую Tesla одобрила в 2018 году, была самой крупной в корпоративной истории и сделала гендиректора компании самым богатым человеком на планете. Пакет выплат состоял из 12 траншей опционов Tesla, которые перешли бы в собственность Маска, если бы рыночная капитализация компании выросла на 50 миллиардов долларов и Tesla достигла целевого уровня доходов, сообщил телеканал.

Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.