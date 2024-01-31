2024-01-31T23:40:53+03:00
2024-01-31T23:40:53+03:00
2024-01-31T23:40:53+03:00
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Дилеры стали отказываться от ремонта "серых" авто из Китая
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Владельцы автомобилей, ввезенных из Китая по параллельному импорту, начали сталкиваться с трудностями при обращении за ремонтом к официальным дилерам, пишет "Известия" со ссылкой... ПРАЙМ, 31.01.2024
транспорт, бизнес, новости, россия, китай, параллельный импорт, автомобили, ремонт, дилерский центр
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Владельцы автомобилей, ввезенных из Китая по параллельному импорту, начали сталкиваться с трудностями при обращении за ремонтом к официальным дилерам, пишет "Известия" со ссылкой на Союз автосервисов.
Сообщается, что сложности испытывают владельцы авто марок Geely, Exeed и Li Auto.
В Geely Motors Russia заявили, что диагностическое оборудование российских дилеров «не видит» автомобили, ввезенные по параллельному импорту в Россию и предназначенных изначально для продажи в Китае или Европе.
"Часто дилеры физически не могут подключиться к автомобилю, провести диагностику, прочитать и снять ошибки. Многие блоки управления, используемые на китайском рынке и на глобальных версиях автомобилей, отличаются, и диагностическая система, используемая российскими дилерами, не способна ими управлять и диагностировать", — пишет издание.
В дилерском центре Geely при обращении автовладельца за ремонтом заявили, что официальное представительство бренда запретило обслуживать подобные машины.