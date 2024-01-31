МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Владельцы автомобилей, ввезенных из Китая по параллельному импорту, начали сталкиваться с трудностями при обращении за ремонтом к официальным дилерам, пишет "Известия" со ссылкой на Союз автосервисов. Россия нарастила импорт китайских автомобилей на 258% в 2023 году

Сообщается, что сложности испытывают владельцы авто марок Geely, Exeed и Li Auto.

В Geely Motors Russia заявили, что диагностическое оборудование российских дилеров «не видит» автомобили, ввезенные по параллельному импорту в Россию и предназначенных изначально для продажи в Китае или Европе.

"Часто дилеры физически не могут подключиться к автомобилю, провести диагностику, прочитать и снять ошибки. Многие блоки управления, используемые на китайском рынке и на глобальных версиях автомобилей, отличаются, и диагностическая система, используемая российскими дилерами, не способна ими управлять и диагностировать", — пишет издание.

В дилерском центре Geely при обращении автовладельца за ремонтом заявили, что официальное представительство бренда запретило обслуживать подобные машины.