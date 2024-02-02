МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Калининградский "Автотор" планирует начать серийное производство электрокаров собственной разработки в 2025 году, при этом первые экземпляры будут представлены уже в текущем, сообщил в интервью РИА Новости глава совета директоров автохолдинга Валерий Горбунов. "Моторинвест" и "Автотор" заключили соглашение о производстве машин

"Работа над созданием собственного электромобиля идет в графике. Он создается на базе технологически независимой платформы и предполагает высокую (более 90%) локализацию. Большая часть компонентов, включая критически важные, будет производиться на новых заводах, которые создает "Автотор". Пилотные экземпляры мы готовимся представить уже в этом году, к промышленному производству планируем приступить в 2025 году", — сообщил он.

Горбунов также напомнил, что собственная разработка компании — двух- и четырехместные компактные электромобили. Ожидается, что у новинки будет комплектация для маломобильных граждан.

Помимо этого на предприятии ведется работа над выпуском другого электрокара совместно с китайскими партнерами. Пилотная партия объемом 200 электромобилей была выпущена в декабре прошлого года, все машины будут реализованы в Калининграде, рассказал Горбунов.

"Все модели компактных электромобилей — как собственной разработки, так и выпускаемые в рамках технологического сотрудничества с партнерами — будут представлены на рынке под общим брендом, поскольку они включены в общую масштабную программу по созданию производства электромобилей и автокомпонентов, которую реализует "Автотор", — пояснил топ-менеджер, уточнив, что новый автобренд будет представлен совсем скоро.

КИТАЙСКИЕ АВТО

Калининградский "Автотор" произвел по итогам 2023 года 38 тысяч автомобилей китайских брендов, сообщил Горбунов.

"Объем производства по итогам 2023 года составил 38 тысяч автомобилей. В начале 2023 года мы озвучивали и ставили для себя другие цели: рассчитывали на объем 50-70 тысяч. Но эти цифры оказались больше, чем объективно мог взять рынок. Поэтому было принято решение выпустить меньше, чем планировалось ранее", — рассказал он.

Точных цифр по объему производства за 2022 год в компании не раскрывали.

"Конечно, нам хотелось бы производить больше. Мощности предприятия рассчитаны на выпуск более 280 тысяч автомобилей в год. Но есть экономический процесс, он складывается из множества факторов, в том числе и не зависящих от нас. Выпускать больше, создавая большие стоки, нет смысла. Мы никогда не работали "на склады" и не планируем это делать", — добавил топ-менеджер.

Горбунов также отметил, что в 2023 году компании удалось создать базу для движения вперед: были подписаны долгосрочные контракты с новыми партнерами, переоборудовано производство, в целом, случился переход на совершенно новую бизнес-модель с сохранением обязательств в рамках СПИК.

Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности составляют более 280 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. С 2023 года "Автотор" сотрудничает с китайскими брендами: Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.