МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Минпромторг РФ ожидает "хорошего прироста" в сегменте производства автомобилей в наступившем году, а на российском рынке появятся новинки, выпуск которых стартует на бывших площадках иностранных концернов, заявил вице-премьер — глава министерства Денис Мантуров. Мантуров назвал сроки запуска производства на бывшем заводе Hyundai

"Думаю, что мы продолжим наращивать объемы производства. Это будет точно не меньше, чем в прошлом году, исходя из тех проектов, которые сегодня уже реализовываются. Вы знаете, что мы по всем практически производственным площадкам в автопроме нашли своих индустриальных партнеров, и этот год уже является финалом с точки зрения выхода на новую номенклатуру, которая будет производиться на этих площадках. Точно добавим хорошего прироста в этом году", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос об автомобильном производстве.

Ранее в январе чиновник резюмировал, что производство автомобилей в России в 2023 году по всем сегментам — легковым, легким коммерческим, грузовым и автобусам — увеличилось на 16%, составив более 720 тысяч машин.