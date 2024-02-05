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2024
https://1prime.ru/transport/20240205/842985714.html
Минпромторг спрогнозировал хорошие новости на авторынке
Транспорт
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Минпромторг РФ ожидает "хорошего прироста" в сегменте производства автомобилей в наступившем году, а на российском рынке появятся новинки, выпуск которых стартует на бывших... ПРАЙМ, 05.02.2024
авто, транспорт, бизнес, новости, россия, производство, авто, минпромторг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Минпромторг РФ ожидает "хорошего прироста" в сегменте производства автомобилей в наступившем году, а на российском рынке появятся новинки, выпуск которых стартует на бывших площадках иностранных концернов, заявил вице-премьер — глава министерства Денис Мантуров.
"Думаю, что мы продолжим наращивать объемы производства. Это будет точно не меньше, чем в прошлом году, исходя из тех проектов, которые сегодня уже реализовываются. Вы знаете, что мы по всем практически производственным площадкам в автопроме нашли своих индустриальных партнеров, и этот год уже является финалом с точки зрения выхода на новую номенклатуру, которая будет производиться на этих площадках. Точно добавим хорошего прироста в этом году", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос об автомобильном производстве.
Ранее в январе чиновник резюмировал, что производство автомобилей в России в 2023 году по всем сегментам — легковым, легким коммерческим, грузовым и автобусам — увеличилось на 16%, составив более 720 тысяч машин.