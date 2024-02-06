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В ближайшее время может возобновиться авиасообщение между Москвой и Бали
Транспорт
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Прямые рейсы между Москвой и Бали могут быть возобновлены в ближайшее время, заявила в интервью РИА Новости посол России в Индонезии Людмила Воробьева. "На Бали приезжает большое... ПРАЙМ, 06.02.2024
новости, транспорт, бизнес, экономика, индонезия, бали, россия, авиасообщение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Прямые рейсы между Москвой и Бали могут быть возобновлены в ближайшее время, заявила в интервью РИА Новости посол России в Индонезии Людмила Воробьева.
"На Бали приезжает большое количество наших соотечественников — это одно из самых любимых мест отдыха для россиян, и мы уже приближаемся к тем цифрам, которые были до COVID-19. Надеемся, что в ближайшем будущем будут возобновлены прямые рейсы между Москвой и Денпасаром. Сейчас идут переговоры", — отметила глава российской дипмиссии.
Ранее представитель туристической ассоциации Бали Фитри Бедави заявила РИА Новости, что на индонезийском острове Бали "нет мест, где российскому туристу были бы не рады", несмотря на некоторые противоречивые высказывания бывшей администрации курорта.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.