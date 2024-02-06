МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Прямые рейсы между Москвой и Бали могут быть возобновлены в ближайшее время, заявила в интервью РИА Новости посол России в Индонезии Людмила Воробьева. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Саранске

"На Бали приезжает большое количество наших соотечественников — это одно из самых любимых мест отдыха для россиян, и мы уже приближаемся к тем цифрам, которые были до COVID-19. Надеемся, что в ближайшем будущем будут возобновлены прямые рейсы между Москвой и Денпасаром. Сейчас идут переговоры", — отметила глава российской дипмиссии.

Ранее представитель туристической ассоциации Бали Фитри Бедави заявила РИА Новости, что на индонезийском острове Бали "нет мест, где российскому туристу были бы не рады", несмотря на некоторые противоречивые высказывания бывшей администрации курорта.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.