МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. На подмосковной трассе М-8 "Холмогоры" из-за сильного снегопада столкнулись два десятка автомобилей, пострадали четыре человека. Об этом рассказал агентству РИА Новости представитель экстренных служб. Названа причина массового ДТП на трассе М-11 в Новгородской области

"Авария с участием 22 автомобилей произошла на 45-м километре в сторону Москвы в городском округе Пушкино. Погибших нет. В настоящее время движение перекрыто", — сказал собеседник агентства.

Позднее источник сообщил, что движение в сторону столицы восстановили в 17:05 по московскому времени.

СМИ также сообщали, что на трассе М-4 "Дон" в подмосковном Ступино из-за плохой видимости во время сильного снегопада столкнулись 29 автомобилей. Также, по некоторым сообщениям, столкнулись около пяти машин на Ленинградском шоссе в районе Химок.

Ранее Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра с порывами до 17 метров в секунду с утра 7 февраля до утра 8 февраля. В Москве образовались пробки в восемь баллов из-за снегопада, который в столичный регион принес циклон "Ольга". Как утверждает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, сугробы в Москве могут повторить рекорд дня 1999 года, когда их высота составила 58 сантиметров.