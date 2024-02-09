МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Новый султан Малайзии Ибрагим Ибни Альмархум Султан Искандар проявил интерес к покупке автомобиля российского люксового бренда Aurus, посольство России готово найти возможность поставить автомобиль "прямо в гараж Его Величества", заявил в интервью РИА Новости посол России в Малайзии Наиль Латыпов. Путин заявил, что "друзья" в Эмиратах хорошо оценили автомобили Aurus

"В нашей беседе султан проявил интерес к российскому автомобилю Aurus. Сейчас — в связи с занятостью процессом восхождения на престол — эта тема отошла на второй план. Однако мы намерены поддерживать ее "на плаву" и напоминать, что мы могли бы найти возможность поставить сюда Aurus — прямо в гараж Его Величества. Кстати, как говорят помощники султана, он практически всегда сам сидит за рулем своих автомобилей, кроме, разумеется, официальных выездов", — отметил Латыпов.

Дипломат добавил, что у него сложилось "исключительно положительное" впечатление о султане Ибрагиме. По словам главы российской дипмиссии, новый верховный правитель Малайзии — выдающийся политический деятель, а также азартный спортсмен и автогонщик.

"Его подданные утверждают (возможно, с долей шутки), что Ибрагим имеет лицензии на управление всеми видами наземного, воздушного и морского транспорта. Он любит мотоциклы, катера, коллекционирует и изготавливает трости. В его коллекции — несколько сотен автомобилей, причем все они, как утверждается, в рабочем состоянии", — рассказал Латыпов.

В конце января состоялась торжественная церемония сошествия с престола Абдуллы Ахмада Шаха, который пять лет управлял Малайзией как один из девяти наследных султанов. В соответствии с конституцией Малайзии, произошла ротация, и на трон верховного правителя на ближайшие пять лет взошел султан штата Джохор Ибрагим. Хотя торжественная церемония коронации состоится через несколько месяцев, к своим официальным функциям монарха Ибрагим уже приступил.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15.00 мск.