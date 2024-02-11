Глава ИМО: более 60% шедших через Суэцкий канал грузов идут через юг Африки
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Более 60% объема морских грузов, которые проходили через Суэцкий канал, теперь переправляется через юг Африки на фоне напряженности в Красном море, заявил глава Международной морской организации (ИМО) Арсенио Домингес в интервью агентству Франс Пресс.
"Теперь более 60% годового грузооборота, который проходил через Суэцкий канал, идет через юг Африки", — заявил Домингес.
Глава ИМО в этой связи отметил рост стоимости страхования судов, повышенные затраты на топливо и возросшую нагрузку на моряков.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://1prime.ru/transport/20240211/843039467.html