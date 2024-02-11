МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Посол США в России Линн Трейси рассказала о том, как ей нравится ездить в московском метро. На всех турникетах московского метро и МЦК заработала оплата через СБП

"Я постоянно пользовалась метро, когда жила здесь раньше. Я и сейчас стараюсь ездить на метро, после того, как год назад вернулась в Москву", — рассказала посол, видео опубликовано в Telegram-канале посольства.

Посол отметила, что метро в Москве очень разрослось с 1980-х годов — со времен, когда она впервые воспользовалась им. Дипломат отметила, что за десятилетия столичное метро сильно изменилось. Она вспомнила некоторые характерные признаки метро прошлых лет, такие как автоматы для размена мелочи перед поездкой.

"Конечно, сейчас оно стало более современным. Но что мне точно никогда не надоест — это поездки в московском метро", — рассказала посол.