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Посол США призналась, как ей нравится московское метро
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Посол США в России Линн Трейси рассказала о том, как ей нравится ездить в московском метро. "Я постоянно пользовалась метро, когда жила здесь раньше. Я и сейчас стараюсь ездить на... ПРАЙМ, 11.02.2024
транспорт, бизнес, новости, сша, россия, москва, посол, московское метро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Посол США в России Линн Трейси рассказала о том, как ей нравится ездить в московском метро.
"Я постоянно пользовалась метро, когда жила здесь раньше. Я и сейчас стараюсь ездить на метро, после того, как год назад вернулась в Москву", — рассказала посол, видео опубликовано в Telegram-канале посольства.
Посол отметила, что метро в Москве очень разрослось с 1980-х годов — со времен, когда она впервые воспользовалась им. Дипломат отметила, что за десятилетия столичное метро сильно изменилось. Она вспомнила некоторые характерные признаки метро прошлых лет, такие как автоматы для размена мелочи перед поездкой.
"Конечно, сейчас оно стало более современным. Но что мне точно никогда не надоест — это поездки в московском метро", — рассказала посол.