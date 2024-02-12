МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Более 133 тысяч транспортных средств было подключено к системе "ЭРА-ГЛОНАСС" в январе текущего года, что впятеро больше, чем год назад, рассказал РИА Новости генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич. Названы главные преимущества китайских автомобилей перед европейскими

"За минувший январь к "ЭРА-ГЛОНАСС" подключено свыше 133 тысяч транспортных средств — в 5 раз больше, чем за январь предыдущего года и в 1,5 раза больше, чем за первый квартал 2023 года. При этом за первые 10 дней февраля автопарк госинформсистемы аварийного оповещения прибавил еще 50 тысяч автомобилей. Общее количество транспортных средств в "ЭРА-ГЛОНАСС" превысило 10,3 миллиона машин", — добавил Райкевич.

Он отметил, что в январе компания зафиксировала "всплеск вызовов от автомобилистов, столкнувшихся с рекордными снегопадами и метелями на дорогах сразу нескольких регионов России".

По его словам, водители все чаще используют кнопку SOS в машине в качестве инструмента взаимопомощи, "сообщают, когда становятся очевидцами происшествий, всего за минувший месяц "ЭРА-ГЛОНАСС" передала 10 тысяч аварийных вызовов в экстренные службы".

Устройства вызова экстренных оперативных служб, подключенные к системе "ЭРА-ГЛОНАСС", с 2017 года являются неотъемлемой частью конструкции всех новых транспортных средств.