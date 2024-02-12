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К системе "ЭРА-ГЛОНАСС" в январе подключили рекордное число автомобилей
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Более 133 тысяч транспортных средств было подключено к системе "ЭРА-ГЛОНАСС" в январе текущего года, что впятеро больше, чем год назад, рассказал РИА Новости генеральный директор... ПРАЙМ, 12.02.2024
транспорт, бизнес, экономика, новости, россия, эра-глонасс, подключение, автомобили
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Более 133 тысяч транспортных средств было подключено к системе "ЭРА-ГЛОНАСС" в январе текущего года, что впятеро больше, чем год назад, рассказал РИА Новости генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.
"За минувший январь к "ЭРА-ГЛОНАСС" подключено свыше 133 тысяч транспортных средств — в 5 раз больше, чем за январь предыдущего года и в 1,5 раза больше, чем за первый квартал 2023 года. При этом за первые 10 дней февраля автопарк госинформсистемы аварийного оповещения прибавил еще 50 тысяч автомобилей. Общее количество транспортных средств в "ЭРА-ГЛОНАСС" превысило 10,3 миллиона машин", — добавил Райкевич.
Он отметил, что в январе компания зафиксировала "всплеск вызовов от автомобилистов, столкнувшихся с рекордными снегопадами и метелями на дорогах сразу нескольких регионов России".
По его словам, водители все чаще используют кнопку SOS в машине в качестве инструмента взаимопомощи, "сообщают, когда становятся очевидцами происшествий, всего за минувший месяц "ЭРА-ГЛОНАСС" передала 10 тысяч аварийных вызовов в экстренные службы".
Устройства вызова экстренных оперативных служб, подключенные к системе "ЭРА-ГЛОНАСС", с 2017 года являются неотъемлемой частью конструкции всех новых транспортных средств.