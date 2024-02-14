2024-02-14T15:32:08+03:00
2024-02-14T15:32:08+03:00
2024-02-14T15:32:08+03:00
2024
https://1prime.ru/transport/20240214/843067916.html
РЖД хотят ужесточить наказание для автомобилистов за ДТП с поездом
Транспорт
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РЖД выступили за ужесточение административной ответственности водителям за нарушение на железнодорожных путях и введение уголовной ответственности за столкновение с поездом,... ПРАЙМ, 14.02.2024
транспорт, бизнес, новости, ржд, дтп, авто, поезд
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. РЖД выступили за ужесточение административной ответственности водителям за нарушение на железнодорожных путях и введение уголовной ответственности за столкновение с поездом, рассказали агентству РИА новости в компании.
Как отмечал гендиректор РЖД Олег Белозеров, соответствующие предложения направлены в правительство России.
"Усилить "РЖД предлагают ввести уголовную ответственность за столкновение с поездом вне зависимости от тяжести последствий", — сказали в компании.
Там также предложили усилить административную ответственность за нарушение на железнодорожных путях. Подчеркивается, что минимальный срок лишения водительских прав составит полгода, максимальный — год, повторное нарушение — два года.