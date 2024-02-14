МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. РЖД выступили за ужесточение административной ответственности водителям за нарушение на железнодорожных путях и введение уголовной ответственности за столкновение с поездом, рассказали агентству РИА новости в компании. РЖД зафиксировали исторический максимум перевозок с Китаем

Как отмечал гендиректор РЖД Олег Белозеров, соответствующие предложения направлены в правительство России.

"Усилить "РЖД предлагают ввести уголовную ответственность за столкновение с поездом вне зависимости от тяжести последствий", — сказали в компании.

Там также предложили усилить административную ответственность за нарушение на железнодорожных путях. Подчеркивается, что минимальный срок лишения водительских прав составит полгода, максимальный — год, повторное нарушение — два года.