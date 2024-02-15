МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Тысячи автомобилей Porsche, Bentley и Audi были конфискованы в американских портах после того, как концерн Volkswagen нашел в них деталь от китайского производителя, пишет издание Financial Times со ссылкой на оставшиеся анонимными источники. Fesco урегулировала ситуацию с контейнеровозом Moskva в Китае

"Тысячи автомобилей Porsche, Bentley и Audi были конфискованы в портах США после того, как поставщик Volkswagen обнаружил в автомобилях китайский компонент, нарушающий законы о борьбе с принудительным трудом", — пишет издание со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что на фоне этого автопроизводитель отложил поставку машин до конца марта текущего года, поскольку заменил электронный компонент, который, как выяснилось, прибыл из "западного Китая". Согласно данным статьи, Volkswagen Group не знал о происхождении детали, которая была получена от косвенного поставщика, расположенного дальше по цепочке поставок, пока поставщик "не предупредил его" о проблеме.

Опрошенные изданием источники подчеркнули, что данная проблема с деталью коснулась порядка тысячи спортивных автомобилей и внедорожников Porsche, несколько сотен Bentley и несколько тысяч автомобилей Audi.

В сентябре 2023 года министерство внутренней безопасности США заявило о решении ввести запрет на ввоз товаров трех китайских компаний на фоне рестрикций, наложенных из-за обвинений в якобы использовании принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Под ограничения попали компании Xinjiang Tianmian Foundation Textile, Xinjiang Tianshan Wool Textile и Xinjiang Zhongtai Group.

Позднее внешнеполитическое ведомство Китая выступило против санкций на китайские предприятия, так как, как уточнялось, принудительный труд в Синьцзяне является "ложью столетия, состряпанной антикитайскими силами с целью очернения КНР".