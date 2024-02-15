МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Станция метро "Киевская" является одной из самых старых в московском метрополитене, но она лучше, чем что бы то ни было в США, заявил в видеообращении американский журналист Такер Карлсон. Соответствующий пост размещен в социальной сети X. Американский журналист Хинкл согласился со словами Карлсона о Москве

Карлсон приехал в столицу России 3 февраля. Он взял интервью у президента Владимира Путина. Беседа была опубликована 9 февраля и собрала свыше миллиарда просмотров.

По мнению журналиста, один из способов понять общество — это ознакомиться с его инфраструктурой.

"Станция "Киевская" была построена Иосифом Сталиным 70 лет назад. И как же она выглядит 70 лет спустя? Мы зашли и посмотрели, и то, что мы увидели, восхитило нас", — рассказал он.

Карлсон подчеркнул, что российское метро, в отличие от американского, содержат в чистоте и порядке.

"Как так получается, что у России, которую мы зовем газовой колонкой, есть станция метро, которую люди используют каждый день для поездок на работу и домой, и она выглядит лучше, чем что бы то ни было в нашей стране (в США, — ред.)?", — задался вопросом журналист.

Станция "Киевская" расположена на Кольцевой линии метро, связана с одноименными станциями на Арбатско-Покровской и Филевской линиях. Была открыта 14 марта 1954 года в составе участка "белорусская" — "Парк Культуры". Станция является объектом культурного наследия России регионального значения.