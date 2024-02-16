МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Препятствий для возобновления прямого сообщения Россия — Индонезия в действующем межправительственном соглашении нет, дата начала рейсов между РФ и Бали будет зависеть от планов перевозчиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росавиации. Росавиация провела совещание по безопасности полетов с руководством S7

В начале февраля посол России в Индонезии Людмила Воробьева в интервью РИА Новости сказала, что прямые рейсы между Москвой и Бали могут быть возобновлены в ближайшее время.

"Препятствий для возобновления прямого воздушного авиасообщения между Россией и Индонезией в рамках действующего межправительственного соглашения на сегодня нет. Дата запуска рейсов зависит от планов перевозчиков", — сказал представитель Росавиации.

Прямое авиасообщение с Индонезией было закрыто на фоне пандемии COVID-19. В конце января Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на вице-президента Артура Мурадяна сообщила, что точками наибольшего роста на рынке выездного туризма в 2024 году станут страны Юго-Восточной Азии и бассейна Индийского океана. Он отмечал, что "хедлайнером" юго-восточного направления могла бы стать Индонезия в случае открытия прямого авиасообщения с Бали.