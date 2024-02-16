2024-02-16T10:30:25+03:00
2024-02-16T10:30:25+03:00
2024-02-16T10:30:25+03:00
2024
https://1prime.ru/transport/20240216/843085993.html
Росавиация рассказала об открытии прямого сообщения между Россией и Бали
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Препятствий для возобновления прямого сообщения Россия — Индонезия в действующем межправительственном соглашении нет, дата начала рейсов между РФ и Бали будет зависеть от планов... ПРАЙМ, 16.02.2024
транспорт, бизнес, новости, россия, росавиация, бали
https://cdnn.1prime.ru/images/84148/98/841489874.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84148/98/841489874.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84148/98/841489873.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84148/98/841489873.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84148/98/841489861.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84148/98/841489861.jpg
https://1prime.ru/transport/20240131/842950752.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Препятствий для возобновления прямого сообщения Россия — Индонезия в действующем межправительственном соглашении нет, дата начала рейсов между РФ и Бали будет зависеть от планов перевозчиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росавиации.
В начале февраля посол России в Индонезии Людмила Воробьева в интервью РИА Новости сказала, что прямые рейсы между Москвой и Бали могут быть возобновлены в ближайшее время.
"Препятствий для возобновления прямого воздушного авиасообщения между Россией и Индонезией в рамках действующего межправительственного соглашения на сегодня нет. Дата запуска рейсов зависит от планов перевозчиков", — сказал представитель Росавиации.
Прямое авиасообщение с Индонезией было закрыто на фоне пандемии COVID-19. В конце января Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на вице-президента Артура Мурадяна сообщила, что точками наибольшего роста на рынке выездного туризма в 2024 году станут страны Юго-Восточной Азии и бассейна Индийского океана. Он отмечал, что "хедлайнером" юго-восточного направления могла бы стать Индонезия в случае открытия прямого авиасообщения с Бали.