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Функцию стряхивания снега признали бессмысленной для российских авто
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Функция стряхивания снега, разработанная китайским автопроизводителем, по факту неэффективна: она сработает только при рыхлом снеге, а не при слежавшемся; на отечественных машинах... ПРАЙМ, 20.02.2024
транспорт, бизнес, новости, россия, автомобили, функция стряхивания снега
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Функция стряхивания снега, разработанная китайским автопроизводителем, по факту неэффективна: она сработает только при рыхлом снеге, а не при слежавшемся; на отечественных машинах такого нововведения не предвидится, рассказал РИА Новости автоэксперт Максим Кадаков.
Китайский автопроизводитель Nio ранее представил новую функцию своего электромобиля ET9, которая позволяет ему сбрасывать с кузова снег. Происходит это за счет раскачивания корпуса машины. Опцию можно использовать не только перед поездкой, но и непосредственно на ходу.
"Это вопрос в активной подвеске. У нас такого не будет пока, просто таких узлов нет на наших машинах и в ближайшее время не будет. А отряхивать снег — если снег слежался, то он не отряхнется. Это хорошо сбрасывать рыхлый снег. Снег, который сейчас на машинах слежался, он чуть-чуть упадет и все", — прокомментировал тему эксперт.