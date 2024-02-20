МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Функция стряхивания снега, разработанная китайским автопроизводителем, по факту неэффективна: она сработает только при рыхлом снеге, а не при слежавшемся; на отечественных машинах такого нововведения не предвидится, рассказал РИА Новости автоэксперт Максим Кадаков. "Автотор" рассекретил внешний вид одного из новых электрокаров

Китайский автопроизводитель Nio ранее представил новую функцию своего электромобиля ET9, которая позволяет ему сбрасывать с кузова снег. Происходит это за счет раскачивания корпуса машины. Опцию можно использовать не только перед поездкой, но и непосредственно на ходу.

"Это вопрос в активной подвеске. У нас такого не будет пока, просто таких узлов нет на наших машинах и в ближайшее время не будет. А отряхивать снег — если снег слежался, то он не отряхнется. Это хорошо сбрасывать рыхлый снег. Снег, который сейчас на машинах слежался, он чуть-чуть упадет и все", — прокомментировал тему эксперт.