МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Ограничения, которые Южная Корея вводит в феврале на экспорт автомобилей в РФ, не повлияет на российский рынок новых легковых машин, так как отечественные дилеры уже практически полностью отказались от поставок авто из этой страны, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы автомобильного портала "Дром". Санкции ЕС против России затронут индийские и турецкие фирмы, сообщили СМИ

В декабре 2023 года министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея сообщило, что страна решила расширить до 1159 позиций список товаров, для экспорта которых в Россию и Белоруссию необходимо получать специальное разрешение правительства. В том числе под ограничения попадут все автомобили с объемом двигателя, превышающим два литра. Отмечалось, что пересмотренный список вступит в силу в начале 2024 года. Во вторник южнокорейское министерство сообщило, что изменения начнут действовать с 24 февраля.

"Введение ограничений правительством Южной Кореи на поставку автомобилей с мотором выше 2000 кубических сантиметров никак не повлияет на российский рынок новых легковых автомобилей. В 2023 году общий объем импорта автомобилей в Россию, выпущенных в Южной Корее, составил немногим более 10,5 тысячи единиц. Из них 7,7 тысячи были оснащены двигателем внутреннего сгорания с рабочим объемом более двух литров", — сказал собеседник.

Он отметил, что при этом импорт таких автомобилей упал практически до нуля еще до того, как стало известно о новых санкциях южнокорейского правительства, а именно после индексации утилизационного сбора 1 августа 2023 года.

"На сегодняшний день крупные дилеры, практикующие в том числе параллельный импорт, практически полностью отказались от поставок автомобилей из Южной Кореи. В начале этого года из Южной Кореи систематически импортировали в Россию только модели марки Genesis. В 2023 году на российский учет встали 1280 образцов, из них автомобилей корейского производства было только 936", — отметили в пресс-службе.

По словам собеседника, ожидается, что с введением ограничений марка Genesis фактически прекратит свое присутствие на российском рынке. Еще несколько месяцев будут распродаваться склады.

"Если говорить о марке Hyundai, то такие ее модели как Elantra, Custo и Mufasa сейчас завозят из Китая. Таким образом, совершив символический шаг, правительство Южной Кореи не ударило по собственным производителям", — добавили в пресс-службе.