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https://1prime.ru/transport/20240222/843145699.html
Производство Solaris началось на бывшем заводе Hyundai
Транспорт
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Производство автомобилей под новым брендом Solaris началось на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге; в линейке новой марки четыре модели, говорится в сообщении нового... ПРАЙМ, 22.02.2024
транспорт, бизнес, новости, россия, промышленность, авто
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Производство автомобилей под новым брендом Solaris началось на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге; в линейке новой марки четыре модели, говорится в сообщении нового владельца завода AGR Automotive Group.
"AGR Automotive Group (ООО "АГР") объявляет о запуске на российском рынке нового автомобильного бренда Solaris. Производство модельного ряда Solaris началось в Санкт-Петербурге на ООО "Автомобильный завод "АГР", которое является предприятием полного производственного цикла", — сказано в сообщении.
Модельный ряд бренда Solaris включает модели Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX и будет реализовываться через дилерскую сеть АГР.
"Старт производства и продаж автомобилей под новым брендом Solaris — очень важный этап в реализации нашей стратегии. Мы уверены, что модели нового бренда будут по достоинству оценены нашими клиентами, а широкая география нашей дилерской сети и производственные возможности нашего завода в Санкт-Петербурге позволят бренду Solaris быстро нарастить долю рынка", — подчеркнул генеральный директор АГР и "Автомобильный завод АГР" Алексей Калицев.