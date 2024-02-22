МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Производство автомобилей под новым брендом Solaris началось на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге; в линейке новой марки четыре модели, говорится в сообщении нового владельца завода AGR Automotive Group. Функцию стряхивания снега признали бессмысленной для российских авто

"AGR Automotive Group (ООО "АГР") объявляет о запуске на российском рынке нового автомобильного бренда Solaris. Производство модельного ряда Solaris началось в Санкт-Петербурге на ООО "Автомобильный завод "АГР", которое является предприятием полного производственного цикла", — сказано в сообщении.

Модельный ряд бренда Solaris включает модели Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX и будет реализовываться через дилерскую сеть АГР.

"Старт производства и продаж автомобилей под новым брендом Solaris — очень важный этап в реализации нашей стратегии. Мы уверены, что модели нового бренда будут по достоинству оценены нашими клиентами, а широкая география нашей дилерской сети и производственные возможности нашего завода в Санкт-Петербурге позволят бренду Solaris быстро нарастить долю рынка", — подчеркнул генеральный директор АГР и "Автомобильный завод АГР" Алексей Калицев.