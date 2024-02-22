МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Минпромторг РФ расширил перечень автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими, в список вошел и новый отечественный бренд "Амберавто", рассказали в пресс-службе ведомства. Производство Solaris началось на бывшем заводе Hyundai

"Минпромторг России актуализировал перечень отечественных автомобилей, которые рекомендованы для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях… На сегодняшний день с учетом расширения перечня Минпромторгом России для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими рекомендована закупка автомобилей 12 брендов (более 35 моделей)", — говорится в сообщении.

Среди брендов в списке в большинстве представлены российские производители: Lada (модели Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Legend, Niva Travel); "Москвич", (модели 3, 3е, 6); УАЗ (модели Патриот, Пикап, Профи, Хантер, СГР); "Соллерс" (модель ST6); Evolute (модели I-Pro, I-Joy, I-Sky, I-Jet); "Амберавто" (модель А5); Aurus (модели Senat, Komendant).

Присутствуют в перечне и иностранные бренды, такие как Haval (модели Jolion, Dargo, F7/F7x, H9, M6); Kaiyi (модели E5, X3 Pro, X3, X7); BAIC (модели U5 Plus, X35, X55, BJ40 Plus, X7); SWM (модели G05 Pro и G01) и Citroen, (модель C5 Aircross производства компании ООО "Автомобильные технологии" в Калужской области).

В Минпромторге напомнили, что в список входят авто с российским VIN-номером, которые производятся в РФ в рамках специальных инвестиционных контрактов в соответствии с обязательствами по локализации продукции. "Отечественные предприятия продолжают обеспечивать стабильное производство широкого ряда моделей с разнообразными техническими характеристиками и оснащением", — добавили в министерстве.

Поручение о приоритетном использовании госслужащими автомобилей отечественного производства было дано президентом РФ Владимиром Путиным. При планировании закупок ответственным за транспортное обеспечение лицам рекомендуется в первую очередь ориентироваться на данный перечень.