МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Минпромторг РФ расширил перечень автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими, в список вошел и новый отечественный бренд "Амберавто", рассказали в пресс-службе ведомства.

*Работа на главном конвеере по производству автомобилей Hyundai Solaris на заводе компании "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус"

Производство Solaris началось на бывшем заводе Hyundai

"Минпромторг России актуализировал перечень отечественных автомобилей, которые рекомендованы для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях… На сегодняшний день с учетом расширения перечня Минпромторгом России для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими рекомендована закупка автомобилей 12 брендов (более 35 моделей)", — говорится в сообщении.

Среди брендов в списке в большинстве представлены российские производители: Lada (модели Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Legend, Niva Travel); "Москвич", (модели 3, 3е, 6); УАЗ (модели Патриот, Пикап, Профи, Хантер, СГР); "Соллерс" (модель ST6); Evolute (модели I-Pro, I-Joy, I-Sky, I-Jet); "Амберавто" (модель А5); Aurus (модели Senat, Komendant).

Присутствуют в перечне и иностранные бренды, такие как Haval (модели Jolion, Dargo, F7/F7x, H9, M6); Kaiyi (модели E5, X3 Pro, X3, X7); BAIC (модели U5 Plus, X35, X55, BJ40 Plus, X7); SWM (модели G05 Pro и G01) и Citroen, (модель C5 Aircross производства компании ООО "Автомобильные технологии" в Калужской области).

В Минпромторге напомнили, что в список входят авто с российским VIN-номером, которые производятся в РФ в рамках специальных инвестиционных контрактов в соответствии с обязательствами по локализации продукции. "Отечественные предприятия продолжают обеспечивать стабильное производство широкого ряда моделей с разнообразными техническими характеристиками и оснащением", — добавили в министерстве.

Поручение о приоритетном использовании госслужащими автомобилей отечественного производства было дано президентом РФ Владимиром Путиным. При планировании закупок ответственным за транспортное обеспечение лицам рекомендуется в первую очередь ориентироваться на данный перечень.