БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 фев — ПРАЙМ. Международный автомобильный мост из Благовещенска в Хэйхэ (КНР) полноценно заработает к осени 2024 года, до Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Китай впервые получил СПГ по международному мосту Благовещенск-Хэйхэ

"К середине 2024 года постоянный пункт пропуска будет закончен. Договорились с Василием Александровичем предпринять все усилия, чтобы до сентября, до Восточного экономического форума, все согласительные процедуры были закончены, и мост полноценно заработал в обе стороны", — сообщил министр.

Федеральный министр совместно с губернатором региона Василием Орловым проинспектировал стройплощадку постоянного автомобильного КПП "Кани-Курган" в рамках рабочей поездки в Амурскую область. Готовность объекта составляет более 40%, работы ведутся круглосуточно.

Как отметил Орлов, в настоящее время международный мост функционирует не в полную силу из-за временной схемы работы пункта пропуска. С началом работы на полную мощность мост в разы увеличит поток грузового и пассажирского сообщения.

После завершения строительства суточная пропускная способность пункта пропуска "Кани-Курган" составит 863 транспортных средства (из них 630 грузовых автомобилей,164 автобуса, 68 легковых автомобилей) и 5,5 тысяч человек.

"Отмечаем высокий интерес к Амурской области как области с наиболее интенсивным приграничным сотрудничеством, сам бог велел с китайскими коллегами организовывать совместное технологичное, взаимовыгодное производство. Кани-Курган является для этого подходящей площадкой", — отметил министр.

Кроме того, губернатор попросил министра подключиться к решению вопроса упрощенного пересечения границы по мосту через Амур.

"В Амурской области в 2023 году запущен завод по производству сжиженного природного газа, часть продукции экспортируется по мосту через Амур. Для упрощения процедуры пересечения границы как с российской, так и с китайской стороны необходимо внести изменения в нормативную базу", — говорится в сообщении правительства Приамурья. Работу литовских КПП на границе с Россией ограничат до 8 января

В минувшем сентябре сообщалось, что "Газпром" запустил в Амурской области первый в регионе комплекс по сжижению природного газа (КСПГ). Проект создания КСПГ в Свободненском районе реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между ООО "Газпром гелий сервис" и АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики". Документ был подписан на ВЭФ в 2021 году.

Восточный экономический форум в 2024 году пройдет 3-6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке.