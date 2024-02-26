МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Водители такси в России могут начать отказываться от заказов при установке максимального порога цен на поездки, поскольку им это будет невыгодно, считает заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Петр Иванов. Что выгоднее: свой автомобиль, каршеринг или поездки на такси

Ранее в феврале депутаты Госдумы Алексей Говырин и Виталий Милонов ("Единая Россия") заявили РИА Новости, что считают необходимым ограничить наценку на стоимость такси в плохую погоду, поскольку должны существовать разумные ценовые ограничения. При этом в ФАС России после всплеска цен на такси в Москве из-за снегопада сообщали, что "Яндекс Такси" занимает доминирующее положение на территории России, но из-за моратория на проверки возможные меры реагирования ограничены. Там же отмечали, что случаи злоупотребления доминирующим положением являются поводом для проведения анализа экономической обоснованности повышения и принятия мер антимонопольного реагирования.

"Вопрос динамического ценообразования всегда непростой и зависит от спроса и предложения… При повышенном спросе цена растет. Но если ее ограничить каким-то максимальным значением, может получиться ситуация, когда такая услуга просто не будет предоставлена. Например, мы ограничили цену, а водители не поехали, потому что им это невыгодно. И в этом случае мы окажемся без такси за любые деньги, если будет экстремальная ситуация для поездки в больницу или аэропорт", — сказал Иванов в интервью газете "Известия".

По его словам, за прошлый год в ведомство поступило более 300 жалоб на "Яндекс Такси". Они связаны как со стоимостью поездок, так и с мерами, которые агрегатор применяет в связи с блокировками.

Замглавы ведомства добавил, что из-за недавней блокировки водителей и пассажиров в сервисе "Яндекс GO" компании было направлено письмо о том, что возможные нарушения и меры ответственности должны быть уточнены в документах "Яндекса". Однако требования ФАС до настоящего времени в полном объёме не исполнены.

"Также мы указали, что плата (комиссия и иные платежи), взимаемая с перевозчиков (около 28%), должна быть снижена до конкурентного уровня, так как сегодня она слишком высокая. До настоящего времени агрегатор не исполнил требования ФАС России", — добавил Иванов.

Мораторий на плановые проверки бизнеса (постановление правительства РФ № 448) был установлен в 2022 году и продлен на 2023 и 2024 год. Согласно документу, плановые проверки могут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков.