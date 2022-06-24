МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Испания подписала контракт стоимостью 2 миллиарда евро на поставку 20 истребителей Eurofighter, сообщает производитель Airbus. "Аэрофлот" выкупил восемь самолетов Airbus у зарубежных лизингодателей

Контракт был подписан на авиашоу в Берлине. По его условиям, Испания приобретет 16 одноместных и четыре двухместных истребителя. Предполагается, что они заменят истребители американского производства F-18, несущие дежурство на Канарских островах.

Первая поставка должна состояться в 2026 году.

Испания эксплуатирует истребители Eurofighter с 2003 года. Всего в страну было поставлено 73 истребителя этой марки, но четыре из них разбились в результате различных инцидентов. Таким образом, их общий парк должен увеличиться до 89 единиц.