МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Министерство обороны США заключило контракт с американским производителем вооружений компанией Lockheed Martin на поставку высокоточных ударных ракет на сумму 77,4 миллиона долларов, сообщили в Пентагоне. Пентагон раскрыл детали очередного пакета военной помощи Украине

"Lockheed Martin получил контракт на 77,4 миллиона долларов на поставку 54 высокоточных ударных ракет", — говорится в заявлении.

Согласно условиям контракта, поставки оружия должны быть проведены до 30 сентября 2025 года.

Высокоточные ударные ракеты являют тактическими баллистическими ракетами, которые Lockheed Martin поставляет на смену нынешним оперативно-тактическим баллистическим ракетам ATACMS.