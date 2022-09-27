Пентагон заключил контракт на поставку ракет на $77,4 миллиона
Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на поставку высокоточных ракет на $77,4 миллиона
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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Министерство обороны США заключило контракт с американским производителем вооружений компанией Lockheed Martin на поставку высокоточных ударных ракет на сумму 77,4 миллиона долларов, сообщили в Пентагоне.
"Lockheed Martin получил контракт на 77,4 миллиона долларов на поставку 54 высокоточных ударных ракет", — говорится в заявлении.
Согласно условиям контракта, поставки оружия должны быть проведены до 30 сентября 2025 года.
Высокоточные ударные ракеты являют тактическими баллистическими ракетами, которые Lockheed Martin поставляет на смену нынешним оперативно-тактическим баллистическим ракетам ATACMS.
https://1prime.ru/vpk/20220927/838258439.html
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